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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! SoÄŸuk ve karlÄ± hava geliyor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu SoÄŸuk ve karlÄ± hava geliyor
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 23, 2022 10:23

Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna gÃ¶re TÃ¼rkiye soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava sisteminin etkisi altÄ±na girecek. Pazar gÃ¼nÃ¼nden itibaren havalarÄ±n soÄŸumasÄ± ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkili olmasÄ± bekleniyor. CNN TÃœRK Meteoroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Orhan Åžen de sosyal medya hesabÄ±ndan soÄŸuk ve karlÄ± havaya iliÅŸkin uyarÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

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Ãœlke genelinde bugÃ¼n ve yarÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor. Genellikle parÃ§alÄ± bulutlu, batÄ± ve gÃ¼ney kesimlerin yer yer Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Ä°Ã§ kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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Pazar gÃ¼nÃ¼ yurdun iÃ§ ve batÄ± kesimlerinde yaÄŸÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼lecek. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Marmara, Ege ve BatÄ± Akdeniz ile Orta ve BatÄ± Karadeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde yaÄŸmur, Ä°Ã§ Anadolu ile Orta ve BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. GÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±k deÄŸerleri Ä°stanbul'da 14, Ankara'da 5, Ä°zmir'de 18, Antalya'da 20 DiyarbakÄ±r'da 9 derece civarÄ±nda seyredecek.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu SoÄŸuk ve karlÄ± hava geliyor

Pazartesi gÃ¼nÃ¼, yurdun iÃ§ ve doÄŸu kesimlerinde yaÄŸÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼lecek. YaÄŸÄ±ÅŸlar GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile Karadeniz BÃ¶lgesinin kÄ±yÄ± kesimlerinde yaÄŸmur, Ä°Ã§ ve DoÄŸu Anadolu ile Karadeniz BÃ¶lgesinin iÃ§ kesimlerinde kar ÅŸeklinde olacak.

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Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu SoÄŸuk ve karlÄ± hava geliyor

PROF. DR. ÅžEN: GECE VE SABAH Ä°Ã‡ KESÄ°MLERDE SÄ°S VAR

CNN TÃœRK Meteoroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Orhan Åžen sosyal medya hesabÄ±ndan "BugÃ¼n ve cumartesi TÃ¼rkiye'de yaÄŸÄ±ÅŸ yok. Pazar gÃ¼nÃ¼ Marmara, Ä°Ã§ Anadolu ve Karadeniz BÃ¶lgesi'ne yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor, sÄ±caklÄ±klar deÄŸiÅŸmiyor. Ä°stanbul 13, Ankara 5, Ä°zmir 15, Antalya 20 derece. Gece ve sabah iÃ§ kesimlerde sis var. UlaÅŸÄ±mda aksamalara neden olabilir" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

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SOÄžUK VE KARLI HAVA GELÄ°YOR

Prof. Dr. Åžen, "Pazar gÃ¼nÃ¼ Ä°Ã§ Anadolu ve Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar, Marmara ve Karadeniz kÄ±yÄ±sÄ±nda yaÄŸmur ÅŸeklinde yaÄŸÄ±ÅŸ olacak. Pazartesi kar DoÄŸu Anadolu'yu da kapsayacak, Ä°Ã§ Anadolu'da azalacak. SÄ±caklÄ±k Anadolu'da 1-2 derece azalacak" dedi.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar

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