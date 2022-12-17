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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Soğuk ve kar yağışlı hava geliyor

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Soğuk ve kar yağışlı hava geliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 10:57

Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kademeli olarak kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak. Yeni haftanın ilk gününde ise sağanak yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek.

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Yapılan en son değerlendirmelere göre bugün Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kademeli olarak kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

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Bugün yurt genelinde yağış beklenmezken, yarın Orta ve Batı Karadeniz, Ege'nin kuzeyi ile Marmara Bölgesi'nin tamamında yağış görülecek. Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

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SOĞUK VE KARLI HAVA GELİYOR

Yeni haftanın ilk günü Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun tamamı ile Ege'nin kuzeyinde yağış beklenirken, kalan kesimlerin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor. Rüzgarın Marmara ile Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Soğuk ve kar yağışlı hava geliyor

Salı günü, Orta ve Doğu Karadeniz, Marmara'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz, ile İç Anadolu'nun orta ve doğusunda yağış görülecek. Kalan kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yağışların Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan kalan kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

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Günün en yüksek sıcaklık değerleri, önümüzdeki hafta Ankara'da 3, İzmir'de 12, Antalya'da 18, Diyarbakır'da 13, Samsun'da 8, İstanbul'da 11 dereceye kadar düşecek.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar

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