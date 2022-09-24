Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sıcaklıklar yeniden yükselecek

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Sıcaklıklar yeniden yükselecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 13:03

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre bugün İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli çevreleri, Sakarya'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğu Toroslar mevkiinde bugün yağmur bekleniyor. Yağışların yarından itibaren etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli çevreleri, Sakarya'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz Bölgesi (Bolu hariç), Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğu Toroslar mevkii, Adana’nın kuzey çevreleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Sıcaklıklar yeniden yükselecek

Haberin Devamı

Hava sıcaklıklarının; İç Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Gözden Kaçmasın

Dünyanın en tehlikeli hayvanı diyerek uyardı... Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Sivrisineklerde artış var'Dünyanın en tehlikeli hayvanı' diyerek uyardı... Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Sivrisineklerde artış var Haberi görüntüle

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Sıcaklıklar yeniden yükselecek

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Gözden Kaçmasın

Hulusi Akar’dan Yunan Savunma Bakanı’na cevapHulusi Akar’dan Yunan Savunma Bakanı’na cevapHaberi görüntüle

YAĞIŞLI HAVA BİTİYOR, GÜNEŞ GERİ GELİYOR

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre yağışlı hava yurdu terk ediyor. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının yeniden yükseleceği ve güneşli havanın yurt genelinde görüleceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Sıcaklıklar yeniden yükselecek

Haberin Devamı

PROF. DR. ŞEN: HAVA ISINIYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Doğu Karadeniz, Ordu, Samsun, Kars, Erzurum ve Ardahan çevreleri yağışlı. Rüzgar, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek. Hava ısınıyor. Bugün İstanbul 21, Salı 27 derece" mesajını paylaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklık

BAKMADAN GEÇME!

Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları
Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç
Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık

BAKMADAN GEÇME!

Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları
Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç
Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık