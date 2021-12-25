Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MANİSA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 11°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA -6°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -8°C, 1°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR -7°C, 2°C
Az bulutlu
KONYA -9°C, -2°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BOLU -8°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -7°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 7°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 3°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Az bulutlu