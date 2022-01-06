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Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sağanak ve fırtına uyarısı

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevreleri sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Orta Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli(30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Sağanak ve fırtına uyarısı

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ve Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve bulutlu

SİVAS °C, 3°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

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DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyı kesiminde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 6°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 9°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu

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