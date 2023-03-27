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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 08:17

Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, salı gününden itibaren düşecek. Yurdun batı kesimlerinden başlayarak sıcaklık düşüşüyle birlikte yer yer sağanak, kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar da görülecek. İşte 27 Mart hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevreleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis; Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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TOZ TAŞINIMI

Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre ülke geneli yarından itibaren yeni bir yağışlı hava sistemi etkisi altına giriyor. Çarşamba günü ise İç Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olacak. Perşembe ve cuma günleri de İç Anadolu ile birlikte Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde kar bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

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SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahmininde ise şu ifadelere yer verildi:

"Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü azalarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor."

İŞTE KAR BEKLENEN İLLER

Meteoroloji'nin raporuna göre Kastamonu, Bolu, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Tokat, Çorum, Ankara, Çankırı, Yozgat ve Kütahya'da kar yağışı bekleniyor.

Hafta ortasından itibaren bazı illerde kar ve yağmur bekleniyor. İşte kar ve yağmur beklenen iller...

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Karabük, Amasya, Tokat, Sivas, Kayseri, Uşak, Bilecik ve Karaman.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Deprem bölgesinde Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Hatay'da yağışlar etkili olmaya devam edecek.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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