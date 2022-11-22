Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'da kuvvetli sağanak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay, Giresun çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Rüzgârın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul'un üzerindeki yağış kütlesi hava durumu radarına yansıdı...

PROF. DR. ŞEN: İSTANBUL'DA ÇOK KUVVETLİ YAĞMUR VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün İstanbul'da çok kuvvetli yağmur gök gürültülü olarak öğlene kadar devam edecek. Antalya'nın doğusu ve İç Anadolu'nun güneyinde yağış kuvvetli. Rüzgar batıda gündüz etkisini azaltıyor, akşam Ege ve Marmara'nın batısında tekrar kuvvetleniyor. Sıcaklıklar 4-5 derece azalacak" mesajını paylaştı.

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"AKDENİZ'DE DENİZ ÜZERİNDE HORTUM OLASI"

Prof. Dr. Şen, "Yağış bugün öğleden sonra çekiliyor. Yarın öğlen saatlerinde batıdan tekrar giriş yapacak ve hafta sonuna kadar tüm ülkede etkili olacak. Yarın ve perşembe günü yağışlar Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde su baskınları yapacak şiddette. Akdeniz'de deniz üzerinde hortum olası..." ifadelerini kullandı.

"DOĞUDA KAR YAĞIŞI GÖRÜLÜR"

Şen, "Hafta sonu sıcaklık genelde 1-2 derece daha düşecek. Doğu bölgelerde bu düşüş daha fazla olur. Hafta sonu doğuda kar yağışı görülür. Sıcaklık İstanbul'da bugün 15 derece, çarşamba 18 derece, hafta sonu 13 derece. Yağış 3-4 gün yağmur olarak var dedi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08:15 itibariyle yüzde 71'i buldu.

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ESENYURT'TA CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI

Gece saat 23.30 sıralarında aniden bastıran yağmur, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle su dolan 1592 Sokak'ta araçlar mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri suyun içinde kalan araçları kurtardı. Kurtarılan araçlarda ufak çaplı hasar oluşurken, otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de su basan cadde ve sokaklara şerit çekerek trafiğe kapattı. Yollarda su tahliye çalışması başlatıldı.

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OTOMOBİLDE, ÇEKİCİ İLE GİTTİ

Yoldaki suyun içerisinde otomobili ile mahsur kalan Mustafa Cin, çekici yardımı ile kurtarıldı. Sadece ayaklarının ıslandığını anlatan Mustafa Cin, çekicinin üzerindeki otomobilinden inmedi. Cin, çekicideki otomobille sokaktan ayrıldı. Mustafa Cin, "Biz suya girdik. Araç suyun içinde kaldı. Ayağımız ıslanmaya başladı. İtfaiyeyi aradık geldi bizi çekti. Burada bekledik, çekici çağırdık, şimdi gidiyoruz. Arabanın içinde az bir su var, ayağımız ıslandı sıkıntı yok. Allah başka keder vermesin, dert vermesin" dedi.

MARMARA'DA KORKU DOLU ANLAR: DALGALAR METRELERCE YÜKSELDİ

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Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası İDO deniz feribotundaki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ortasındaki arabalı feribot yolcularına zorluk yaşattı. Yalova- Pendik seferini yapan İDO deniz otobüsündeki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı. Güçlükle denizde ilerleyen feribotun o anları saniye saniye bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, feribotun seferini tamamladığı öğrenildi.

MUĞLA'DA SEMT PAZARI SULAR ALTINDA

Muğla'nın Milas ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle, Semt Pazarı sular altında kaldı.

Milas ilçe genelinde öğlen saatlerinde başlayan şiddetli YAĞMUR sonrasında Semt Pazar yeri göle döndü. Belediyesi görevlileri ve vatandaşlar, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıya göre 01.00 saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve yarın öğle saatlerinden itibaren de sağanak yağış beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerimiz hazır olarak bekletiliyor. Vatandaşlarımızın da dikkatli ve tedbirli olmasını önemle rica ederiz" uyarısı yapıldı.