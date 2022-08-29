Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Yarından itibaren yurdun kuzey batısında ise yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava, özellikle Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz kesiminde görülecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Ordu çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

MARMARA

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Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Karabük, Kastamonu ve Düzce'nin güney ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Yarın Marmara ve Batı Karadeniz'in bir kısmında sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar çarşamba günü yurdun batı kesiminin geneline yayılacak. Perşembe günü ise Marmara ve Batı Karadeniz'in bir bölümünde yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü Marmara ve Karadeniz'in bazı bölümlerinde sağanak bekleniyor.