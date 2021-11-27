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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve İzmir dahil 22 kent alarmda: Peş peşe uyarılar

#Meteoroloji #Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve İzmir dahil 22 kent alarmda: Peş peşe uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunda İstanbul ve İzmir dahil 22 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı, Burdur'un doğu ilçeleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olacağı duyuruldu. İşte 27 Kasım hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı, Burdur'un doğu ilçeleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya’nın merkez ve doğusunda şiddetli ve yer yer aşırı (100-150 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve İzmir dahil 22 kent alarmda: Peş peşe uyarılar

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı, Burdur'un doğu ilçeleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya’nın merkez ve doğusunda yer yer aşırı (100-150 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, Çatı Uçması gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji 21 kente sarı, Antalya'ya ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve İzmir dahil 22 kent alarmda: Peş peşe uyarılar

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Rüzgar'ın batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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ADANA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli merkez ve doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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ANKARA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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