Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul için sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Marmara, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Bolu, Artvin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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3 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

İstanbul'da hava bugün parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Ankara'da hava bugün 36 derece civarlarında ve parçalı bulutlu olacak. İzmir'de ise sıcaklık 32 derece, hava öğleden sonra parçalı bulutlu...

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre yurdun batısı yarından itibaren yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. İstanbul'da yarın başlayacak sağanak yağış cumartesi gününe kadar etkisini sürdürecek.

PROF. DR. ŞEN: MARMARA'DA YAĞMUR VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün öğlen saatlerinden itibaren Marmara'da yağmur var. Daha çok güney ve batısında görülecek. İstanbul'da hafif olarak görülebilir. Marmara'da etkili yağış çarşamba ve perşembe günü... Sıcaklıkta değişiklik yok" ifadelerini kullandı.