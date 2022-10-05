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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 09:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre bugün İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kentte sağanak yağış etkili olacak. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sıcaklıkların düşeceğini belirterek uyarılarda bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi (Eskişehir hariç), Karadeniz ile Konya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı

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Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını , yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı

Rüzgarın Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir..

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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PROF. DR. ŞEN: SONBAHAR GİYSİLERİNİZİ GİYİN

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi yağmurlu. Yağışlar Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzeyinde kuvvetli. Sıcaklık iç bölgelerde 3-4 derece azalıyor. Güney doğu ve doğu Anadolu'da toz taşınımı var" mesajını paylaştı.

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Prof. Dr. Şen, "Bugün İstanbul yerel olarak aralıklı sağanak yağışlı. Sıcaklık 20-21 derece. Bu hava durumu önümüzdeki 3-4 günde de değişmeyecek. Sadece hafta sonu 1-2 derece sıcaklık artacak. Rüzgar kuzeyli olduğundan üşütür. Artık sonbahar giysilerinizi giyin. Bu mevsim grip mevsimidir" ifadelerini kullandı.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklık

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