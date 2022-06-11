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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 46 kent alarmda

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir dahil 46 kent alarmda

Meteoroloji son hava durumu raporunda bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 46 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Son hava durumu raporuna göre bugün Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte 11 Haziran hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir dahil 46 kent alarmda

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Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Yağışların: Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ıle Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Ege Bölgesi’nin güneyi (Muğla, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar), Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur) ile Konya ve Karaman çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 34 kente sarı, 12 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir dahil 46 kent alarmda

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SAĞANAK ALARMI

İstanbul'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı açıklandı.

İzmir bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara'da ise öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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