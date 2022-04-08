Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Gök gürültülü sağanak uyarısı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

Haberin Devamı

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.