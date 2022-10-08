Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Dikkat: Kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırklareli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çankırı, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağışların; Çankırı, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi zamanla Ordu’nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGÂRA DİKKAT

Rüzgârın; Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas’ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji bugün beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün ülkede Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Trakya ve Kıyı Ege dışında yağış var. Yağışlar Kastamonu, Kocaeli, Bilecik, Bursa’nın doğusu, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük, Çankırı, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın kuzeyinde kuvvetli" mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Şen, "Sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde ortalamanın altına inecek. Doğu Anadolu'da güney yönlerden rüzgar kuvvetli esecek. Yağış alanı pazartesi azalacak ve ülkeyi terk edecek" ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Şen, "İstanbul'da bugün hava öğlen saatleri ve sonrası Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında hafif yağmur görülecek. Sıcaklık 23 derece. Bu sıcaklıkta önümüzdeki 3-4 gün düşüş görünmüyor. Yarın ve pazardan sonra da yağış da görünmüyor" dedi.