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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Çok sayıda ile sağanak uyarısı geldi

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Çok sayıda ile sağanak uyarısı geldi

Meteoroloji yeni haftanın ilk gününde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu raporuna göre bugün Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Amasya, Tokat, Çorum ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul'da beklenen sağanak yağış için de saat verdi. İşte 6 Haziran hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, Göller Yöresi, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Amasya, Tokat, Çorum ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Çok sayıda ile sağanak uyarısı geldi

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Sıcaklıkların doğu kesimlerde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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TOZ TAŞINIMI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBULLULAR BU SAATLERE DİKKAT

İstanbul'da bugün genel olarak çok bulutlu bir hava olması beklenirken, öğleden sonra il geneli ile gece saatlerinde kuzey kıyılarda yerel ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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TRAKYA KESİMİ'NE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin açıklamasında "Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Çok sayıda ile sağanak uyarısı geldi

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