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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre yurdun batısında başlayan yağış, ülke genelini etkisi altına alacak. Sıcaklık düşecek. Türkiye Bayrama yağışlı havanın etkisinde girecek... Bugün İzmir, Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış görülecek.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yurdun iç ve batı kesimlerinde lodos etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi şu şekilde:

9 günlük bir tatil var ama hava şartları açısından güzel haberler veremeyeceğiz. Yağışlar bugünden itibaren. Bu akşam Antalya ve Isparta, Burdur civarında sel yapabilecek yağışlar var. Yine İç Anadolu’nun doğusundaki illerde aşırı yağışlar var.

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Aşırı yağışlar şehir şehir devam edecek gibi 9 günlük tatil boyunca. Sıcaklıklar yüksek değil, bahar değerlerinin altında. Antalya’da bayramın 3. günü 13 derece. İstanbul çarşamba günü 12 dereceye inecek. Bodrum civarında yağışlar devam edecek. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yağış var. Çarşamba günü Doğu Anadolu’da yağışlar kuvvetli gözüküyor. Sıcaklıkların düşeceğini söyledik. Çarşambadan sonra biraz daha düşecek. Tatile gidenlere mont ve şemsiyelerini yanında götürsünler demiştik.

İstanbul dahil olmak üzere haftanın ikinci yarısından itibaren sobaları tekrar yakacağız. Önümüzdeki hafta sonuna kadar Türkiye’nin her yerinde yağış var. Nisan’ın ilk on günü bir Şubat ayı yaşayacağız gibi.

Doğu Anadolu’nun kuzeyinde hatta karla karışık yağmur görülecek. Şubat’ın meteorolojik şartlarını yaşayacağız gibi. İstanbul’da akşam yağışlar başlayacak, sıcaklık 16 derece civarı. Çarşamba günü sıcaklıklar düşecek. Kilis, Adıyaman bölgelerinde toz da var.

SEL UYARISI

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Bu akşam ve yarın İzmir’in güney ilçeleri, Muğla, Marmaris, Antalya, Burdur, Isparta’da sel riski var.