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Son dakika: Bayramın 1. günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bayramda tatilcilere kötü haber... İstanbul'da sıcaklıklar düşüyor, şiddetli yağış geliyor... Prof. Dr. Şen'den kar ve sel uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Ramazan Bayramı#Hava Durumu#Yağış
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 11:06

Bayramda hava durumu için son dakika uyarısı da Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili başlarken Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı geldi. Yurt genelinde sıcaklıklar düşerken bu akşam ve yarın için sel uyarısı da geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul’da sıcaklıkların düşeceği güne dikkat çekti. İşte Ramazan Bayramı'nda beklenen hava durumu raporu ve bayramın 1.günü hava nasıl olacak sorusuna dair yanıt niteliğindeki bilgiler...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre yurdun batısında başlayan yağış, ülke genelini etkisi altına alacak. Sıcaklık düşecek. Türkiye Bayrama yağışlı havanın etkisinde girecek... Bugün İzmir, Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış görülecek.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yurdun iç ve batı kesimlerinde lodos etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi şu şekilde:

9 günlük bir tatil var ama hava şartları açısından güzel haberler veremeyeceğiz. Yağışlar bugünden itibaren. Bu akşam Antalya ve Isparta, Burdur civarında sel yapabilecek yağışlar var. Yine İç Anadolu’nun doğusundaki illerde aşırı yağışlar var.

Son dakika: Bayramın 1. günü hava nasıl olacak Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Bayramda tatilcilere kötü haber... İstanbulda sıcaklıklar düşüyor, şiddetli yağış geliyor... Prof. Dr. Şenden kar ve sel uyarısı

TATİLCİLERE UYARI

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Aşırı yağışlar şehir şehir devam edecek gibi 9 günlük tatil boyunca. Sıcaklıklar yüksek değil, bahar değerlerinin altında. Antalya’da bayramın 3. günü 13 derece. İstanbul çarşamba günü 12 dereceye inecek. Bodrum civarında yağışlar devam edecek. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yağış var. Çarşamba günü Doğu Anadolu’da yağışlar kuvvetli gözüküyor. Sıcaklıkların düşeceğini söyledik. Çarşambadan sonra biraz daha düşecek. Tatile gidenlere mont ve şemsiyelerini yanında götürsünler demiştik.

Son dakika: Bayramın 1. günü hava nasıl olacak Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Bayramda tatilcilere kötü haber... İstanbulda sıcaklıklar düşüyor, şiddetli yağış geliyor... Prof. Dr. Şenden kar ve sel uyarısı
İstanbul dahil olmak üzere haftanın ikinci yarısından itibaren sobaları tekrar yakacağız. Önümüzdeki hafta sonuna kadar Türkiye’nin her yerinde yağış var. Nisan’ın ilk on günü bir Şubat ayı yaşayacağız gibi.

Doğu Anadolu’nun kuzeyinde hatta karla karışık yağmur görülecek. Şubat’ın meteorolojik şartlarını yaşayacağız gibi. İstanbul’da akşam yağışlar başlayacak, sıcaklık 16 derece civarı. Çarşamba günü sıcaklıklar düşecek. Kilis, Adıyaman bölgelerinde toz da var.

Son dakika: Bayramın 1. günü hava nasıl olacak Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Bayramda tatilcilere kötü haber... İstanbulda sıcaklıklar düşüyor, şiddetli yağış geliyor... Prof. Dr. Şenden kar ve sel uyarısı

SEL UYARISI

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Bu akşam ve yarın İzmir’in güney ilçeleri, Muğla, Marmaris, Antalya, Burdur, Isparta’da sel riski var.

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#Ramazan Bayramı#Hava Durumu#Yağış

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