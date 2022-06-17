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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı

#Meteoroloji#Sağanak#Yağış
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Ankarada kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün öğle saatlerinden sonra beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerini uyardı.

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile akşam saatlerinde Çorum il genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AFAD'DAN UYARI GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; Akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Ankarada kuvvetli sağanak uyarısı

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#Meteoroloji#Sağanak#Yağış

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