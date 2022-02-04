Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 8 kente sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar geliyor

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara'nın batısı dışında kalan ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’de görülecek yağışların, Giresun’un doğusu ile Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50kg/m2), Rize ve Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar olarak başlaması zamanla havanın soğumasıyla 200 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Haberin Devamı

Bugün Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 cm), Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 8 kente beklenen yoğun kar yağışları nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu.

Haberin Devamı

ANKARA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kentin yüksek kesimlerinde ise yer yer sis etkili oldu.



Yoğun kar yağışının etkili olduğu Başkent'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Çankaya ilçesinde yer yer sis etkili olurken yağış ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir soruna yol açmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.





BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağmurlu, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

BURSA 2°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

EDİRNE -2°C, 6°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 2°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ 3°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

EGE

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ 3°C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

İZMİR 5°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Cuma) parçalı bulutlu

Haberin Devamı

MUĞLA 2°C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

ADANA 8°C, 12°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Haberin Devamı

ANTALYA 8°C, 17°C

Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 9°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KONYA -1°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde kar yağışlı

SİVAS -1°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 0°C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KASTAMONU -1°C, 1°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 7°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 4°C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun’un doğusu ile Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu olması bekleniyor. Yağışların kuzey ilçelerinde çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

SAMSUN 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT 2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON 10°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu olması bekleniyor. Yağışların batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli, Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA -2°C, 5°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MUŞ -4°C, 3°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

VAN -2°C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MARDİN 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu