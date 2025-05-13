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Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu... 25 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak, sel, kuvvetli rüzgar uyarısı

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#Meteoroloji#İstanbul#Ankara
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... 25 ilde sarı kodlu alarm Sağanak, sel, kuvvetli rüzgar uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 09:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gök gürültülü sağanak sebebiyle 25 kenti "sarı" kodla uyardı. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Prof. Dr. Orhan Şen ise hava sıcaklıklarının yükseleceği gün için tarih verdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantap'in batısı ve Kilis'te yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... 25 ilde sarı kodlu alarm Sağanak, sel, kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz de gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güney doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... 25 ilde sarı kodlu alarm Sağanak, sel, kuvvetli rüzgar uyarısı

MARMARA İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... 25 ilde sarı kodlu alarm Sağanak, sel, kuvvetli rüzgar uyarısı

SICAKLIKLAR NE ZAMAN YÜKSELECEK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hava sıcaklıklarının ne zaman artacağı konusunda müjde verdi. Prof. Dr. Şen’in değerlendirmelerine göre 20 Mayıs’ta itibaren sıcaklıklar yükselecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Ankara: Parçalı bulutlu 21
İstanbul: Parçalı bulutlu 18
İzmir: Parçalı bulutlu 27
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 24
Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor. 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. 21

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#Meteoroloji#İstanbul#Ankara

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