Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 18 kente sarı ve turuncu uyarı: Fırtına, sağanak ve kar geliyor

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler, Marmara’nın doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Yeni yılda ilişkilerimi gözden geçireceğim kişiler Haberi görüntüle

Sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

18 KENTE SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji'nin haritasına göre Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Karaman, Mersin ve Osmaniye'de şiddetli rüzgar bekleniyor.

Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da ise kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor. Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa, turuncu kod (hava durumu tehlikeli) ile uyarıldı.

Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ta da yoğun kar yağışı beklentisi var.

Gözden Kaçmasın Paris PKK’yla tanıştı Haberi görüntüle

PROF. DR. ŞEN: YAĞIŞLAR YARIN KESİLİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabında "Bugün İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı, Düzce, Kastamonu, Gaziantep, Van, Gümüşhane karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, Sinop, Hatay, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur var. Yağışlar yarın kesiliyor. İç kesimler sisli olacak. Sıcaklık değişmiyor" mesajını paylaştı.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Şen, "İstanbul bugün parçalı bulutlu 12 derece. İstanbul'a yağmur hafif olarak çarşamba günü gelecek. Ankara bugün öğlen karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 4 derece. İzmir 15, Antalya 20 derece. Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzey yönlerden fırtına olabilir" ifadelerini kullandı.