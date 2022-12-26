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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 18 kente sarı ve turuncu uyarı: Fırtına, sağanak ve kar geliyor

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 18 kente sarı ve turuncu uyarı: Fırtına, sağanak ve kar geliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 08:16

Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava bugün de etkisini sürdürecek. Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 18 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte Meteoroloji'nin bugün kar yağışı ve sağanak beklediği iller...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 18 kente sarı ve turuncu uyarı: Fırtına, sağanak ve kar geliyor

Kıyı kesimler, Marmara’nın doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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Sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 18 kente sarı ve turuncu uyarı: Fırtına, sağanak ve kar geliyor

18 KENTE SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji'nin haritasına göre Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Karaman, Mersin ve Osmaniye'de şiddetli rüzgar bekleniyor.

Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da ise kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor. Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa, turuncu kod (hava durumu tehlikeli) ile uyarıldı.

Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ta da yoğun kar yağışı beklentisi var.

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PROF. DR. ŞEN: YAĞIŞLAR YARIN KESİLİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabında "Bugün İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı, Düzce, Kastamonu, Gaziantep, Van, Gümüşhane karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, Sinop, Hatay, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur var. Yağışlar yarın kesiliyor. İç kesimler sisli olacak. Sıcaklık değişmiyor" mesajını paylaştı.

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Prof. Dr. Şen, "İstanbul bugün parçalı bulutlu 12 derece. İstanbul'a yağmur hafif olarak çarşamba günü gelecek. Ankara bugün öğlen karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 4 derece. İzmir 15, Antalya 20 derece. Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzey yönlerden fırtına olabilir" ifadelerini kullandı.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar

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