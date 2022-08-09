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Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 12 kentte sarı alarm... Prof. Dr. Şen'den İstanbul uyarısı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 12 kentte sarı alarm... Prof. Dr. Şenden İstanbul uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 09:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 12 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından İstanbul'a yağmur uyarısı yaptı. İşte 9 Ağustos salı günü hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Ankara, Bolu, Kars ve Ardahan çevreleri, Kocaeli'nin doğu ilçeleri, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların; Ege Bölgesi (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir’in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri), Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya’nın iç kesimleri) ile Eskişehir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 12 kentte sarı alarm... Prof. Dr. Şenden İstanbul uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ege Bölgesi (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir’in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri), Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya’nın iç kesimleri) ile Eskişehir çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 12 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 12 kentte sarı alarm... Prof. Dr. Şenden İstanbul uyarısı

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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PROF. DR. ORHAN ŞEN: İSTANBUL'DA 3 GÜN YAĞIŞ VAR

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün yine öğleden sonra aynı yerlerde sağanak yağış var. Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir’in kuzey ve doğusu, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta ve Antalya’nın iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde..." ifadelerini kullandı.

İstanbul için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şen, "İstanbul'da bugün yağış yok ama yarından itibaren 3 gün yağmur var. Uzun zamandır 30 derecenin altına düşmeyen sıcaklık bugün 33 derece. Nem yüksek, hissedilen sıcaklık 36-37 derece... Sıcak çarpmalarına dikkat. Poyraz sert esecek" mesajını paylaştı.

Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 12 kentte sarı alarm... Prof. Dr. Şenden İstanbul uyarısı

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Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre İstanbul'da yarın başlayacak yağış cumartesi gününe kadar devam edecek. 

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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