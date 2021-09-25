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Son dakika: Meteoroloji'den turuncu alarm! Bu illerde yaşayanlar dikkat

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika: Meteorolojiden turuncu alarm Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağmur bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı duyuruldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Son dakika: Meteorolojiden turuncu alarm Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji, Rize ve Artvin için turuncu kodlu uyarıda bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika: Meteorolojiden turuncu alarm Bu illerde yaşayanlar dikkat

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ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT

26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak