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Haber Giriş: 30.05.2021 - 09:34 | Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den Trakya için yağış uyarısı

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Son dakika: Meteoroloji'den Trakya için yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınnan son dakika bilgisine göre akşam saatlerinden itibaren Trakya geneli, geceden itibaren Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olması bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülen bölgenin Trakya bölümünde çok bulutlu hava tahmin ediliyor.

Öğleden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Trakya geneli, geceden itibaren Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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