Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek, kar geliyor

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Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte Çarşamba gününden itibaren 6-12 derece azalması, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına, güney ve batı kesimlerde ise mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Bugün, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde de kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Çarşamba günü ise ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR GELİYOR

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Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 800 metre ve üzeri kesimler ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI PERŞEMBE GÜNÜ DE DEVAM EDİYOR

Perşembe günü, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sinop, Samsun, Tokat ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Cuma ve Cumartesi günleri ülke genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.

Ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgası ve kuzeydoğu kesimlerde görülmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

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Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu

KIRKLARELİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

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İZMİR 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 17°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 16°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 7°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

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KONYA 5°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 1°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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ÇORUM 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu