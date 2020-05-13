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DHA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 13:20,Son Güncelleme:

Son dakika: Dikkat! Meteoroloji detayları paylaştı! Bu saatlerde açık havada olmayın...

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Son dakika: Dikkat! Meteoroloji detayları paylaştı! Bu saatlerde açık havada olmayın...
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METEOROLOJİ, hava sıcaklığının mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağını belirterek uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı kaydedildi. Açıklamada,  "Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Yurdumuzun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir" denildi.

Uyarıda, "Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir" bilgileri yer aldı.

Son dakika... İstanbul için sıcaklık uyarısı: 30 derecenin üzerine çıkacak
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