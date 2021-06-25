Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki 4 saate dikkat: Kuvvetli olacak

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji bir uyarı daha yayınladı. Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre Ankara çevrelerinde önümüzdeki 4 saat kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji, Batı Karadeniz ile Ankara çevreleri için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İşte Meteoroloji'nin açıklaması:

Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre; önümüzdeki 4 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BATI KARADENİZ'E UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'un iç kesimleri) ile Çankırı ve Çorum çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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