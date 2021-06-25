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Haber Giriş: 25.06.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki 4 saate dikkat: Kuvvetli olacak

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Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki 4 saate dikkat: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Bunun yanı sıra Meteoroloji, Ankara çevrelerinde önümüzdeki 4 saat boyunca kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji bir uyarı daha yayınladı. Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre Ankara çevrelerinde önümüzdeki 4 saat kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji, Batı Karadeniz ile Ankara çevreleri için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Son dakika hava durumu: Meteorolojiden sarı kodlu uyarı Önümüzdeki 4 saate dikkat: Kuvvetli olacak

İşte Meteoroloji'nin açıklaması:

Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre; önümüzdeki 4 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojiden son dakika hava durumu ve dolu uyarısı İstanbul için saat verildi: Sağanak geliyor
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve dolu uyarısı! İstanbul için saat verildi: Sağanak geliyor

BATI KARADENİZ'E UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'un iç kesimleri) ile Çankırı ve Çorum çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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