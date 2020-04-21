Son dakika! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı, Marmara Bölgesi'de ise sağanak yağış etkili olacak.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği bildirildi. Yağışların, Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması beklenirken, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği belirtildi. Öte yandan iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede 4 ila 8 derece azalacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğini, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Ayrıca Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.