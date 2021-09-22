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Son dakika: Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... Çok sayıda kent alarmda

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika: Meteorolojiden peş peşe uyarılar... Çok sayıda kent alarmda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok kentte beklenen sağanak yağış için sarı ve turuncu uyarıda bulundu. Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların yarın ve cuma günü Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli olacağını duyurdu.

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AA- Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışların perşembe ve cuma günleri devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede halen devam eden yağışların yarın ve cuma günü Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli, bu illerin kıyı kesimlerinde ise şiddetli olmasının beklendiği vurgulandı.

DOĞU KARADENİZ'DE 1800 METRE ÜZERİ RAKIMDA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR​​​​​​​

Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki 1800 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli, yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmasının da beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın beklenen yağışlar için birçok kente sarı ve turuncu uyarıda bulundu.

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Son dakika: Meteorolojiden peş peşe uyarılar... Çok sayıda kent alarmda

DOĞU AKDENİZ İÇİN UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Bugün Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerine kadar Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı 100 kilogram üzeri... Sarı ve turuncu alarm

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ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji, "23.09.2021 Perşembe gece saatlerinden başlayarak, 26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" uyarısında bulundu.

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İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI GELDİ: SAAT VERİLDİ

Meteoroloji İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "Marmara'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak yağışlar sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak