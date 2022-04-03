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Son dakika: Meteoroloji'den peş peşe hava durumu uyarısı! İstanbullular dikkat

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika: Meteorolojiden peş peşe hava durumu uyarısı İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den alınan son dakika bilgilerine göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek rüzgarın hızının 80 km'ye ulaşabileceği belirtildi. Öte yandan hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı öğrenilirken İstanbul'da aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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BÖLGE BÖLGE UYARI

Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika: Meteorolojiden peş peşe hava durumu uyarısı İstanbullular dikkat

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Son dakika: Meteorolojiden peş peşe hava durumu uyarısı İstanbullular dikkat
FIRTINA 4 GÜN DAHA SÜRECEK

Meteorolojinin 5 günlük haritalı raporuna göre hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli fırtınanın 4 gün daha süreceği tahmin ediliyor.
Son dakika: Meteorolojiden peş peşe hava durumu uyarısı İstanbullular dikkat


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Adana: Az bulutlu ve açık 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 16
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25

Son dakika: Meteorolojiden peş peşe hava durumu uyarısı İstanbullular dikkat

 

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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