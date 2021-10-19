Son dakika: Meteoroloji'den peş peşe hava durumu uyarıları! Sağanak yağış ve kar: Sarı alarm verildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok sayıda il alarmda: Sağanak ve kar...Çok sayıda il alarmda: Sağanak ve kar...#Meteoroloji
Işık göründü Bakanlık düğmeye bastıIşık göründü! Bakanlık düğmeye bastı#Kentsel Dönüşüm
Fenerbahçeliler buna itiraz ediyorsa Diagne...'Fenerbahçeliler buna itiraz ediyorsa Diagne...'#Fenerbahçe
Türk vekil ırkçıları çıldırttı Adının geçmesi bile yettiTürk vekil ırkçıları çıldırttı! Adının geçmesi bile yetti#Aydan Özoğuz
41 ilde düğmeye basıldı Çok sayıda gözaltı kararı41 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı kararı#FETÖ
Hadi Kemal Bey, sıra sendeHadi Kemal Bey, sıra sende#Kemal Kılıçdaroğlu
Osman Kavala paylaşımı yapan büyükelçiler Dışişleri Bakanlığına çağrıldıOsman Kavala paylaşımı yapan büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı#Dışişleri Bakanlığı
Buhara kökenli dostumuz Özdemir Bayraktardan anılar ‘Çevremiz casus dolu’Buhara kökenli dostumuz Özdemir Bayraktar'dan anılar! ‘Çevremiz casus dolu’#Özdemir Bayraktar
Suç imparatorluğu yönetiyordu... Eğlencesi yarım kaldı'Suç imparatorluğu' yönetiyordu... Eğlencesi yarım kaldı!#Lions-Cartel
Uzay yolunda ‘Kara Kitap’tan alıntı var, bir de...Uzay yolunda! ‘Kara Kitap’tan alıntı var, bir de...#Orhan Pamuk
Marmara’ya özel koruma kalkanı Bakanlıktan kritik adımMarmara’ya özel koruma kalkanı! Bakanlık'tan kritik adım#Müsilaj
Basın dünyasının acı günü... Sami Koheni kaybettikBasın dünyasının acı günü... Sami Kohen'i kaybettik#Sami Kohen
Takı töreninde bu da oldu Kangal sucukla başladı, emzikle devam etti...Takı töreninde bu da oldu! Kangal sucukla başladı, emzikle devam etti...#Düğün
10 Ekimde hastaneye kaldırılmıştı... Sağlık durumu hakkında flaş açıklama10 Ekim'de hastaneye kaldırılmıştı... Sağlık durumu hakkında flaş açıklama#Milos Zeman
Anne ve babasının cesetleri tandırda bulunmuştu... Kan donduran sözlerAnne ve babasının cesetleri tandırda bulunmuştu... Kan donduran sözler!#Kayseri
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den peş peşe hava durumu uyarıları! Sağanak yağış ve kar: Sarı alarm verildi

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak Yağış
Son dakika: Meteorolojiden peş peşe hava durumu uyarıları Sağanak yağış ve kar: Sarı alarm verildi

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile İstanbul’un kuzeybatısı, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul’un kuzeybatısı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Çankırı, Siirt, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Ağrı çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

Son dakika: Meteorolojiden peş peşe hava durumu uyarıları Sağanak yağış ve kar: Sarı alarm verildi

Haberin Devamı

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika: Meteorolojiden peş peşe hava durumu uyarıları Sağanak yağış ve kar: Sarı alarm verildi

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul’un kuzeybatısı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Haberin Devamı

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ANKARA °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Haberin Devamı

ZONGULDAK °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Ağrı çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 14°C
Çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, sabah saatlerinde sisli ve puslu

ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 15°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İlgili Haberler:

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner olduWanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak Yağış

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!