Son dakika... Meteoroloji'den peş peşe 4 uyarı! Çok sayıda il için sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe 4 uyarı mesajı yayımlayarak yarın ülke genelinde sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

İşte Meteoroloji'nin yarın için yaptığı uyarılar...

KUZEYBATI KESİMLERDE KUVVETLİ SAĞANAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatısında görülecek olan sağanak yağışların, Eskişehir il geneli ile Ankara’nın güney ve batı, Bolu’nun güney ilçelerinde yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BATI BÖLGELERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Antalya’nın iç kesimleri, Isparta, Burdur), Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KONYA ÇEVRELERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Konya'nın kuzey ve batısında başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla etkisini artırarak Perşembe (16.09.2021) öğle saatlerine kadar il merkezi ile kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SAMSUN VE ORDU’NUN İÇ KESİMLERİNDEKİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

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