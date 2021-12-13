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Son dakika... Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve sis uyarısı! Yoğun sis nedeniyle 3 kentte uçak seferleri iptal edildi

#Meteoroloji#Sağanak Yağış#Sis

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından çok sayıda kent için kritik uyarılar yapıldı. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre Doğu'da sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşen Mardin, Diyarbakır ve Batman'da uçak seferleri iptal edildi. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada "Salı akşamı batıdan başlayarak soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Perşembe günü Trakya, İç Anadolu'da kar yağışı olabilecek. Hafta sonu kar Marmara ve Batı Orta Karadeniz'i de içine alabilir. İstanbul'da sıcaklık cuma akşamı ve cumartesi 6C'ye düşerek kar sınırına inebilir" ifadelerini kullandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Mersin, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri, Ankara’nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı ve Orta Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. 

PROF. DR. ŞEN'DEN KAR UYARISI

CNN Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu yağmurlu. Bu hafta da yağış devam edecek. Perşembe Doğu'yu da içine alacak.
Salı akşamından itibaren sıcaklıklar batıdan başlayarak azalacak." dedi.

Şen, "Salı akşamı batıdan başlayarak soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Perşembe günü Trakya, İç Anadolu'da kar yağışı olabilecek. Hafta sonu kar Marmara ve Batı Orta Karadeniz'i de içine alabilir. İstanbul'da sıcaklık cuma akşamı ve cumartesi 6C'ye düşerek kar sınırına inebilir" ifadelerini kullandı.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Akdeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sis uyarısı Yoğun sis nedeniyle 3 kentte uçak seferleri iptal edildi

GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Mardin ve çevre illerde dün geceden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesini kısalması nedeniyle özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. 3 kentte uçak seferleri iptal edildi.

Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sis uyarısı Yoğun sis nedeniyle 3 kentte uçak seferleri iptal edildi

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Mardin, Diyarbakır ve Batman'da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yollarda ilerlemekte güçlü çeken sürücülerden bazıları, dinlenme tesislerine araçlarını çekerek sis etkisinin azalmasını bekledi.

Birçok noktada tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Diyarbakır, Batman ve Mardin'e sabah saatlerinde yapılması beklenen uçak seferleri de iptal edildi.

Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sis uyarısı Yoğun sis nedeniyle 3 kentte uçak seferleri iptal edildi

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ARDAHAN'DA SOĞUK HAVA VE SİS

Ardahan’ın Göle ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Göle'de etkili olan soğuk hava nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ağaçların kırağı tuttuğu ilçede sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü. Etkili olan soğuk nedeniyle vatandaşlar dışarıya çıkmakta zorluk çekiyor. Göle’de en düşük hava sıcaklığı gece eksi 21 derece olarak ölçüldü.

Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sis uyarısı Yoğun sis nedeniyle 3 kentte uçak seferleri iptal edildi

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sis uyarısı Yoğun sis nedeniyle 3 kentte uçak seferleri iptal edildi

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Mersin çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sis uyarısı Yoğun sis nedeniyle 3 kentte uçak seferleri iptal edildi

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sis uyarısı Yoğun sis nedeniyle 3 kentte uçak seferleri iptal edildi

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sis uyarısı Yoğun sis nedeniyle 3 kentte uçak seferleri iptal edildi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORDU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve bulutlu

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#Meteoroloji#Sağanak Yağış#Sis

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