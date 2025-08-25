×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Kuvvetli Sağanak#Kuvvetli Rüzgar
Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı Sel ve su baskınlarına dikkat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 07:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olurken, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Toroslar ve Hatay çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İstanbul'da ise sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı geldi. İşte 25 Ağustos Pazartesi bölge bölge hava durumu...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı Sel ve su baskınlarına dikkat

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı Sel ve su baskınlarına dikkat

Haberin Devamı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile gece saatlerinde Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınHalit Yukay’ın cansız bedeni 68 m derinden ‘asansör’le çıkarılacakHalit Yukay’ın cansız bedeni 68 m derinden ‘asansör’le çıkarılacakHaberi görüntüle

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Tokat çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Gözden Kaçmasınİsrail Gazze’yi robotlarla yıkıyorİsrail Gazze’yi robotlarla yıkıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Kuvvetli Sağanak#Kuvvetli Rüzgar

BAKMADAN GEÇME!