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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 05.04.2020 - 09:03,Son Güncelleme:/

Son dakika... Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı      

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Son dakika... Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı      
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Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un Avrupa Yakası, Balıkesir'in kuzey kesimleri ve Ege Bölgesi'nde bugün kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.     

Yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Güney ve İç Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.     

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2-5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.     

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.     

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