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Son dakika... Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! İGDAŞ tehlikeye kısa mesajla dikkat çekti

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#Fırtına#Meteoroloji#Rüzgar
Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı İGDAŞ tehlikeye kısa mesajla dikkat çekti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 16:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Kuvvetli rüzgar ve fırtına ile geçmesi beklenen akşam öncesi İGDAŞ'tan İstanbullulara çok önemli bir uyarı mesajı gönderildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı İGDAŞ tehlikeye kısa mesajla dikkat çekti

KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI

Rüzgarın; Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz’in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı İGDAŞ tehlikeye kısa mesajla dikkat çekti
Meteoroloji kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

PROF. DR. ŞEN'DEN FIRTINA UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında lodos fırtına hızında hasar yapar dikkat. Deniz Ulaşımında aksamalar olabilir. Edremit Körfezi civarında kuvvetli olmak üzere Ege kıyısı ve Batı Akdeniz'de yağmur var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Sıcaklıklar yükseliyor.

Lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
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TEKİRDAĞ'DA DENİZ ULAŞIMINA 'LODOS' ENGELİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısında bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirlendi. Denize açılamayıp, teknelerini barınağa çeken balıkçılar da lodosun geçmesini bekledi. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Tekirdağ'da lodosun, cuma gününe kadar yer yer etkili olacağı belirtildi.

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Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı İGDAŞ tehlikeye kısa mesajla dikkat çekti

HAYRABOLU'DA GARAJIN ÇATISI UÇTU

Hayrabolu ilçesinde aniden bastıran şiddetli rüzgar, Hayrabolu'da hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgardan dolayı, Cambazdere Mahallesi'ndeki bir evin yanında bulunan garajın çatısı uçtu. Olay sonucu şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

İSTANBUL'DA LODOS DENİZ ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Marmara Bölgesi, bu sabah saatlerinden itibaren güney batı yönlü lodos rüzgarının etkisi altına girdi. İstanbul genelinde saatte 40- 70 kilometre hıza çıkan fırtına Avcılar Sahili'nde de etkili oldu. Dalgalar, gün boyu kıyıyı vurdu. AKOM önümüzdeki iki gün boyunca etkisini sürdürecek lodos fırtınasında, Eyüp, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da lodosun şiddetinin yer yer 80 km hıza çıkabileceği uyarısında bulundu. 

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Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı İGDAŞ tehlikeye kısa mesajla dikkat çekti


İstanbul Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle Avcılar-Bostancı ile Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy seferinin yapılamadığı belirtildi. Ayrıca, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar seferlerinin de yapılamadığı ifade edildi.

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İGDAŞ'TAN İSTANBULLULARA LODOS UYARISI

İGDAŞ'tan İstanbullulara kısa mesajla lodos uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda "Güvenli doğal gaz kullanımı için bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyumayınız, ortamlarınızı sık sık havalandırınız, gece uyumadan önce cihazınızı kapatınız" ifadeleri yer aldı.

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Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı İGDAŞ tehlikeye kısa mesajla dikkat çekti

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#Fırtına#Meteoroloji#Rüzgar

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