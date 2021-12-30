Son dakika... Meteoroloji'den kırmızı uyarı! Bir bölge alarmda: Aşırı yağış geliyor... Okullar tatil edildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz'in 1300m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2, 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın; Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji beklenen kuvvetli yağış nedeniyle İzmir, Aydın ve Muğla'ya sarı, Burdur ve Antalya'ya turuncu, Antalya'nın Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerine kırmızı kodlu uyarıda bulundu.

3 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Meteoroloji tarafından bugün için 'kırmızı kod' uyarısı verilen Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir" dedi. Finike Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir" denildi. 'Kırmızı kod' uyarısı verilen üçüncü ilçe Kemer'de de bugün eğitime ara verildiği kaydedildi.

Antalya Valiliği'nin sitesinden de paylaşılan uyarılarda, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah batı kesimleri ile gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Uşak, Denizli ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

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İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2), 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, zamanla kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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ADANA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların başta güney çevreleri olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

YOZGAT °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, -5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu