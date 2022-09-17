Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı! Çöl sıcaklarının ardından...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, yarın birçok şehirde yağış bekleniyor. Yarın İstanbul'da da havanın yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yağışla birlikte 24 derece civarına düşmesi bekleniyor.

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PROF. DR. ŞEN UYARMIŞTI: TRAKYA'DAN YAĞIŞ GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Haftaya sonbahar, pazar öğlenden itibaren Trakya'dan yağış geliyor. İstanbul da yağmurlu, pazartesiye Marmara'da yağmur kalmaz. Salı günü tekrar yağmur geliyor. Çarşamba İstanbul'da yağış kuvvetli. Sıcaklık çarşamba-perşembe 22-23 derece. Yani 1 haftada iki farklı mevsim yaşayacak batı ve kuzey" mesajını paylaştı.

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5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU



