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Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı! Çöl sıcaklarının ardından...

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklık
Son dakika... Meteorolojiden İstanbula yağış uyarısı Çöl sıcaklarının ardından...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 12:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre İstanbul'da yarın yağış bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının da 24 derece civarına düşeceği açıklandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteorolojiden İstanbula yağış uyarısı Çöl sıcaklarının ardından...

Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, yarın birçok şehirde yağış bekleniyor. Yarın İstanbul'da da havanın yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yağışla birlikte 24 derece civarına düşmesi bekleniyor.

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PROF. DR. ŞEN UYARMIŞTI: TRAKYA'DAN YAĞIŞ GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Haftaya sonbahar, pazar öğlenden itibaren Trakya'dan yağış geliyor. İstanbul da yağmurlu, pazartesiye Marmara'da yağmur kalmaz. Salı günü tekrar yağmur geliyor. Çarşamba İstanbul'da yağış kuvvetli. Sıcaklık çarşamba-perşembe 22-23 derece. Yani 1 haftada iki farklı mevsim yaşayacak batı ve kuzey" mesajını paylaştı.

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5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

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