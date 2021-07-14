Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 14 Temmuz il il hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu raporu ile sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Ülkenin Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Sakarya’nın kuzey ve Van’ın doğu kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batısı ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 31°C

Az bulutlu

KONYA 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 20°C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğusu, Trabzon’un batısı ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 32°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 24°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısında kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Erzincan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 29°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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