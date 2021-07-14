Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 14 Temmuz il il hava durumu tahminleri
Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. 14 Temmuz son hava durumu raporuna göre Giresun'un doğu ve Trabzon’un batısı ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Karadeniz'deki yağışlar için AFAD da vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Bugün sabah ve öğle saatlerinde İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 14 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu.
Günlük hava durumu raporu ile sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Ülkenin Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Sakarya’nın kuzey ve Van’ın doğu kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batısı ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 19°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 29°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 31°C
Az bulutlu
KONYA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 20°C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğusu, Trabzon’un batısı ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.
AMASYA 19°C, 32°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 24°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısında kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Erzincan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 29°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık