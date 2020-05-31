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DHA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 15:31,Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi

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İstanbul'da önümüzdeki üç gün havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre ülke genelinde gece yarısından itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da havanın parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olması bekleniyor. Ayrıca Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

 

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