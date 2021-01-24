Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı yapıldı

Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı sarı kodlu uyarı yaptı.



Meteroloji'nin internet sitesinde yer alan uyarıda şu ifadelere yer verildi:



"Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



Bu gece saat 02.00'de başlayacak kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın gece saat 23.00'e kadar sürmesi bekleniyor.



İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI



Hafta sonuna güneşli bir havayla giren İstanbul’da önümüzdeki hafta kar yağışı bekleniyor. CNN TÜRK meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli beklenen kar yağışı ile ilgili “Kar yağsa bile bu yağış en son İstanbul’da görülen kar yağışı kadar olmayacak” dedi.



CNN TÜRK meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli beklenen kar yağışı ilgili açıklamalarda bulundu. Sürmeli şunları söyledi:



YAĞMURUN KARA DÖNMESİ BEKLENİYOR



“Salı günü Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege’de sağanak yağış olacak. Yağışa bağlı olarak bu bölgelerde sel olma riski var. Salıdan çarşambaya geçişte, akşam ve geceden itibaren Trakya’da, Marmara’nın güneyinde, İç Anadolu’da ve Batı Karadeniz’de kar yağışı bekliyoruz. İstanbul’da kar yağma olasılığı var. Ama kar yağma ihtimali yüzde 50’yi geçmedi henüz. Bu olasılık takip ediliyor. Kar yağsa bile bu yağış en son İstanbul’da görülen kar yağışı kadar olmayacak. Daha çok salıdan çarşambaya, çarşambadan perşembeye geçişte akşam ve gece vakitlerinde yağmurun kara dönmesi bekleniyor.”





Meteorolojik Uyarı!

Batı Bölgelerimizde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor!https://t.co/wKPBixAS5G pic.twitter.com/X7Mq0NfCiy — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 24, 2021