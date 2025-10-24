Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Prof. Dr. Şen saat verdi: Şiddetli yağış var, su baskınları yapabilir

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yurdun batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'A SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu yarı yapıldı.

PROF. DR. ŞEN'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Akşam saatlerine doğru Balkanlardan gelecek bir sistem var. Bu sistem soğuk değil, lodosun etkisinde olduğumuz için hava sıcak. Öğleden sonra, akşama doğru ve gece İstanbul'da çok kuvvetli yağış meydana getirebilir. Hatta kuvvetlinin de üstünde çok şiddetli bir yağış gözüküyor. İstanbul'un büyük kesiminde su baskınları getirebilir. Aman dikkat diyoruz. Umarız gerçekleşmez ama yağışı çok kuvvetli görüyoruz. Cuma günü akşam saatlerinde İstanbul'un tamamında bu yağış görülecek. Neredeyse metrekareye 100 kg. yağış görülüyor. Bu şiddetli yağıştan en az zararla kurtulalım. Afete dönüşmemesi için risk yönetimini iyi yapmamız lazım.

İkinci dikkat çeken nokta sıcaklık. Hava sıcaklığı yüksek. Lodosun getirdiği sıcaklık. Cuma günü kuvvetli yağış İstanbul'da olacak ama sıcaklık düşmüyor. Yağışlar pazar günü biraz azalıyor ama yarın ve cumartesi günü batı bölgelerde yağışlar var.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR MU?

İstanbul'da kar yılbaşına kadar yok. Yılbaşından sonra. Bahar aylarına da sarkabilir. İstanbul'da 2-3 gün civarında kar yağacak. İstanbul'da ısı adası etkisi var. Batıdaki kar yağışları yılbaşından sonra. Ama Anadolu'da kar yağışı olacak.

28 EKİM İÇİN KRİTİK UYARI: YENİ BİR SİSTEM GELİYOR, UMARIM GELMESİN

Pazartesiye kadar hava sıcak gidiyor. Ama ayın 28'inde yeni bir sistem geliyor ki... Umarım gelmesin. Bu sistem Marmara İstanbul başta olmak üzere, Ege kıyıları İzmir, Muğla ve Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yağış gözüküyor. 29 Ekim'e de sarkabilir. 28'inde batı bölgelerde çok kuvvetli yağışlar var. Bu yağış varken barajları doldurmaya bakacağız."

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 24 EKİM CUMA BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren il genelin de kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Eskişehir çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.