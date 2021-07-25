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AA
Haber Giriş: 25.07.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

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Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'nin son raporuna göre bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusunda, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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