Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için hava durumu uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu hava beklenen bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Sabah saatlerinde İstanbul ve çevresinde yerel olmak üzere sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta, bölgenin güneybatı kesimlerinde kuvvetli esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

ERZURUM, ERZİNCAN, KARS VE ARDAHAN'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 36, Iğdır'da 33, Ağrı ve Erzincan'da 31, Erzurum ve Kars'ta 27, Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

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