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Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente uyarı! Yeni hava durumu raporu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda kente uyarı Yeni hava durumu raporu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 08:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün İstanbul dahil çok sayıda kent için sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Türkiye yeni yağışlı hava sistemi etkisi altına girecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. İşte 14 Ekim cuma günü hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda kente uyarı Yeni hava durumu raporu

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul'da hava parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı olacak.

Ankara'da da parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile zamanla il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı olacak.

İzmir'de öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Son dakika... Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda kente uyarı Yeni hava durumu raporu
Meteoroloji'nin 5 günlük HAVA DURUMU raporu...

PROF. DR. ŞEN: BATI'YA YAĞIŞ GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Öğlen saatlerinden itibaren Batı'ya (Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz) sistemli yağış geliyor. Bu yağış gece Marmara'da (İstanbul) etkili olacak. Cumartesi-pazar günü özellikle Marmara'nın güneyi, Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde yağış fazla olacak. Hafta sonu sıcaklık da azalıyor" mesajını paylaştı.

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