Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 kente sarı kodlu uyarı: Sağanak, kuvvetli rüzgar...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ve Muğla, Akdeniz, (Kayseri, Niğde ve Yozgat il merkezleri hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Malatya'nın batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Konya çevreleri, Antalya’nın doğu, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öğle saatlerinde Antalya’nın batısı(Korkuteli, Elmalı, Kumluca, Finike, Demre, Kaş ) ile Muğla’nın güneyinde(Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Yağışların; sabah saatlerinden sonra Isparta çevreleri ile Konya’nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar’ın doğusu (Dinar, Kızılören, Şuhut, Çay, Sultandağı, Emirdağ, Bolvadin), Burdur’un doğusu(Merkez, Ağlasun, Çeltikçi, Bucak) ve Antalya’nın doğusunda (Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki, İbradı, Gündoğmuş) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji bugün beklenen sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 19 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

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KUVVETLİ RÜZGÂR ALARMI

Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Saat 09:00 itibariyle İstanbul trafiğinde yoğunluk oranı yüzde 62'yi buldu...

İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. İl genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan E-5 Ankara istikameti Halıcıoğlu mevkiinde de zincirleme trafik kazası yaşandı. Kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasına bir polis aracı da karıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle E-5 Ankara istikametinde kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

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Öte yandan yağmurun etkisiyle yoğun yaya trafiği de oluştu.

PROF. DR. ŞEN: İSTANBUL'DA YAĞIŞ YEREL OLARAK GÖRÜLECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Yağışlar öğlen Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Konya çevreleri, Antalya’nın doğu, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli. Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde de yağış var. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege de kuvvetli" mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Şen, "İstanbul'da bugün ve yarın yağış var ama etkili değil. Yağış yerel olarak görünecek. Rüzgar Kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. Sıcaklık 22 derece" ifadelerini kullandı.