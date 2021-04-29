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Gündem
AA
Haber Giriş: 29.04.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den iki il için yağış uyarısı

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Son dakika: Meteoroloji'den iki il için yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Konya'nın güneydoğusu ve Niğde çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, bölgede hava sıcaklığı 3 ila 6 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hava parçalı bulutlu olacak, öğleden sonra Konya'nın güneydoğu kesimleri ile Niğde çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Rüzgar bölge genelinde, güney ve güneybatıdan orta kuvvette, yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

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