Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı Sıcaklıklar düşüyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 10:22

Bugünden itibaren kuzey ve iç kesimlerde artacak olan hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistem ise hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Düzce hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Edirne'nin güneyi, Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı Sıcaklıklar düşüyor

Haberin Devamı

Bugün dahil 3 günlük süreçte en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve İstanbul'da 20, Samsun ve Trabzon'da 22, İzmir ve Adana'da 23, Diyarbakır'da 22 derece civarında seyredecek.

Haberin Devamı

SICAKLIKLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ DÜŞÜYOR

Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşerek Ankara'da 10, İstanbul'da 15, Trabzon ve Samsun'da 13, Antalya ve İzmir'de 20, Diyarbakır'da 23, Adana'da 19 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı Sıcaklıklar düşüyor

Yurt genelinde 5 gün için beklenen hava durumunu gösteren harita...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Özgür doğum yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

'Özgür doğum' yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

#Özgür Doğum
Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnaultdan sonra yerine kim geçecek

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnault'dan sonra yerine kim geçecek?

#Bernard Arnault
15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseğinde bir sıyrıkla atlattı... Peki nasıl Ağabeyinin ona bu hediyeyi vermiş olması hepimizi yere serdi

15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseğinde bir sıyrıkla atlattı... Peki nasıl? 'Ağabeyinin ona bu hediyeyi vermiş olması hepimizi yere serdi'

#Belgesel