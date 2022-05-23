Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece düşecek...

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı Sıcaklıklar 10 derece düşecek...

Meteoroloji'den alınan son hava durumu değerlendirme raporuna göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca yurdun belirli kesimlerinde sıcaklıkların 4 ila 10 derece azalacağı bildirildi. İşte tüm detaylar...

Haberin Devamı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Düzce, Bolu, Karabük çevreleri, Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ve Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı Sıcaklıklar 10 derece düşecek...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İzmir: Parçalı bulutlu 29
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 29
Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kâbusun yeni adı maymun çiçeği Kırmızı alarm verildi... Bu 5 semptoma dikkatKâbusun yeni adı maymun çiçeği! Kırmızı alarm verildi... Bu 5 semptoma dikkatHaberi görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu
daha fazla video içinKırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Film değil gerçek Kocanızı Nasıl Öldürürsünüzün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

Film değil gerçek! 'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz'ün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

#Nancy Brophy
Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein

BAKMADAN GEÇME!

Film değil gerçek Kocanızı Nasıl Öldürürsünüzün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

Film değil gerçek! 'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz'ün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

#Nancy Brophy
Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein