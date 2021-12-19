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Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Sıcaklık 10 derece düşecek

#Hava Durumu#Son Dakika#Meteoroloji
Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Sıcaklık 10 derece düşecek

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre hava sıcaklıkları salı gününden itibaren düşecek. Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların 4 ila 10 derece daha düşmesi beklenirken özellikle yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilecek.

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı dışında kalan tüm bölgelerde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ALTINA DÜŞECEK

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin verilerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, Salı gününden itibaren düşecek. Sıcaklığın, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

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YAĞIŞLI HAVA ÇARŞAMBA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

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Ülke genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın ise hafta sonuna kadar etkili olması, sıcaklığın 24 Aralık Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artması ve mevsim normalleri civarına çıkması bekleniyor.

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#Hava Durumu#Son Dakika#Meteoroloji

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