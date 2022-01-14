Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İşte sıcaklıkların artacağı tarih

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bugün son gündü Bakanlık rakamları açıkladıBugün son gündü! Bakanlık rakamları açıkladı#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Meteoroloji bölge bölge açıkladı İşte sıcaklıkların artacağı tarihMeteoroloji bölge bölge açıkladı! İşte sıcaklıkların artacağı tarih#Hava Durumu
Dünya nefesini tuttu Fedi izliyor Şimdi ne yapacakDünya nefesini tuttu Fed'i izliyor! Şimdi ne yapacak?#FED Faiz Kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bugüne kadar dışardan alıyorduk artık yerli ve millisine sahibizCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bugüne kadar dışardan alıyorduk artık yerli ve millisine sahibiz#Cumhurbaşkanı
Türkiye ve Ermenistan arasında 1.5 saatlik kritik zirve İlk açıklama geldi...Türkiye ve Ermenistan arasında 1.5 saatlik kritik zirve! İlk açıklama geldi...#Türkiye
Anıtkabirdeki görüntüler çok konuşulmuştu... Görevden alındılarAnıtkabir'deki görüntüler çok konuşulmuştu... Görevden alındılar#MSB
Aleynanın ölümünde korkunç detaylar Şüpheliye yönelik bir sayfalık yazıAleyna'nın ölümünde korkunç detaylar! Şüpheliye yönelik bir sayfalık yazı#Aleyna Ağgül
Hemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktıHemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktı!#Terör
Omicron PCR testlerini de etkiledi Ağızdan mı, burundan mı etkili | 3 SORU 3 YANITOmicron PCR testlerini de etkiledi! Ağızdan mı, burundan mı etkili? | 3 SORU 3 YANIT#Koronavirüs
Şakına döndüler... Evrenin sırrı bu metalde olabilirŞakına döndüler... Evrenin sırrı bu metalde olabilir! #Metal
Fatih Terimin vedasındaki şifreler Federasyonun başına geçebilirFatih Terim'in vedasındaki şifreler! "Federasyonun başına geçebilir"#Fatih Terim
Ölümüyle dünyayı yasa boğdu “Artık acı çekmeyecek”Ölümüyle dünyayı yasa boğdu! “Artık acı çekmeyecek”#Adalia Rose Williams
Trabzonspor, Yusuf Erdoğan transferini KAPa bildirdi Bonservis ücreti...Trabzonspor, Yusuf Erdoğan transferini KAP'a bildirdi! Bonservis ücreti...#Transfer
Balat’ta Çukur dizinin de çekildiği binada yangınBalat’ta Çukur dizinin de çekildiği binada yangın #Çukur
Samimiyetle anlattı: Aldattım… YakalandımSamimiyetle anlattı: Aldattım… Yakalandım#Onur Tuna
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İşte sıcaklıkların artacağı tarih

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı İşte sıcaklıkların artacağı tarih

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren ise batı bölgelerden başlayarak artacağı öğrenildi.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinden sonra Zonguldak. Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yer yer yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Hakkari'nin yükseklerinde ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı İşte sıcaklıkların artacağı tarih

DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDAKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Yağışların; Hakkari çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Gözden Kaçmasın

İstanbul Boğazı turkuaza büründü...İstanbul Boğazı turkuaza büründü...Haberi Görüntüle

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tadbirli olunmalıdır.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

TCG Ufuk hizmete girdi Erdoğan: Artık dikey atım sisteminin yerlisine sahibizTCG Ufuk hizmete girdi! Erdoğan: Artık dikey atım sisteminin yerlisine sahibizHaberi Görüntüle

PAZARTESi SICAK HAVA GELİYOR

Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren ise batı bölgelerden başlayarak artacağı belirtildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 2
İstanbul: Parçalı bulutlu 5
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 8
Adana: Parçalı bulutlu 15
Antalya: Parçalı bulutlu 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 7
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 6
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -6
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 8

ŞEBEKE ARIZASI İÇİN GİTTİKLERİ KÖYDE ÜZERLERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyüne, arızalanan su şebekesini onarmak için başka köyden gelen 3 kişinin üzerine, çığ düştü. Kar kümesi altında kalan 3 kişi, köylülerin yardımıyla kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı İşte sıcaklıkların artacağı tarih
KAR VE BUZLANMA TIR SÜRÜCÜLERİNİN ÇİLESİ OLDU

Haberin Devamı

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve buzlanma yüksek rakımlı geçit noktalarında ağır tonajlı araç sürücülerinin çilesi oldu.

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı İşte sıcaklıkların artacağı tarih

Erzincan-Sivas kara yolunda oluşan buzlanma nedeniyle bazı tırlar kayarak bariyerlere çarptı, bazı tırlarda yolda mahsur kaldı.

BİTLİS’TE 198 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

BİTLİS’te, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 198 köy yolu, ulaşıma kapandı. Meteoroloji yetkilileri, son 24 saatte kent merkezine 29 santimetre kar yağdığını, yerdeki kar kalınlığının 94 santimetreye ulaştığını açıkladı.

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı İşte sıcaklıkların artacağı tarih
DOĞU KARADENİZ'DE 221 KÖY YOLUNA KAR ENGELİ

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Giresun, Gümüşhane ve Rize'nin yüksek kesimlerinde 221 köy yolu ulaşıma kapanırken, Ordu’da 7 ilçede, Rize’de de merkeze bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı İşte sıcaklıkların artacağı tarih


Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal